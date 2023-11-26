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ياسر نجدي الأسيرة الفلسطينية مرح بكير تحتضن أحد أفراد عائلتها بعد الإفراج عنها ضمن صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل محمود عليان/ أسوشيتد برس فلسطينيون يعبّرون عن سعادتهم في نابلس بوقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي مجدي محمد/ أسوشيتد برس فلسطينيون نازحون من شمال غزة يسيرون أمام دبابات الاحتلال الإسرائيلي يوم الجمعة بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ محمود حمص/ فرانس برس مشهد للدمار خلال البحث عن ناجين بعد غارة إسرائيلية على رفح في غزة حاتم علي/ أسوشيتد برس امرأة تحاول لملمة ما تبقى من أشيائها من منزلها الذي تعرض إلى القصف الإسرائيلي في رفح بغزة سعيد الخطيب/ فرانس برس رجل يصرخ ألمًا هو يحمل جثة ابنة أخته التي استشهدت في غارة إسرائيلية على غزة محمد سالم/ رويترز فوضى خلال مظاهرات في العاصمة الإسبانية مدريد ضد قانون يمنح العفو للانفصاليين الكتالونيين سوزانا فيرا/ رويترز متظاهرون يلوحون بالأعلام الفلسطينية خلال مشاركتهم في مظاهرة للمطالبة بوقف القصف على غزة في مونبلييه بفرنسا سيلفان توماس/ فرانس برس تظهر هذه الصورة الجوية حيًا سكنيًا غمرته المياه في إنكانتادو بالبرازيل سيلفيو أفيلا/ فرانس برس الأضواء الشمالية أو الشفق القطبي يضيء ليل سوماروي في النرويج ليزي نيسنر/ رويترز محمد بن مسعود - الدمام - الأسبوع في 10 صور: هدنة مشوبة بالحذر في غزة.. والشفق القطبي يضيء سماء هذا البلد

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