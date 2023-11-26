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تراند اليوم : شاهد: بدء عملية تبادل الدفعة الثانية للأسرى بين حماس وإسرائيل .. والكشف عن سبب التأخير

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صحيفة الخليج 365: كشفت حركة حماس الفلسطينية عن بدء عملية تبادل الدفعة الثانية للأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، بعد تأخير دام ساعات ، حيث ستتسلم سيارات تابعة للصليب الأحمر من معبر رفع 13 إسرائيليا و 4 من رعايا دول أخرى .

وقالت في بيان: "في إطار التهدئة الإنسانية سلّمت كتائب القسام للصليب الأحمر 13 محتجزاً إسرائيليا و4 من حملة الجنسيات الأجنبية" .. مقشيره إلى أنها استكملت إطلاق سراح المحتجزين التايلانديين الموجودين في غزة استجابة لجهود الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية حصولها على الضوء الأخضر للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.

وأوضحت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس على حسابها بتطبيق "تليغرام" إنها قررت "تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى حتى يلتزم الاحتلال ببنود الاتفاق المتعلقة بإدخال الشاحنات الإغاثية لشمال القطاع، ولعدم الالتزام بمعايير إطلاق سراح الأسرى المتفق عليها".

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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