شكرا لقرائتكم خبر عن "طرق القصيم" تعزز جودة الحياة والحركة السياحية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعد منطقة القصيم أحد أهم مناطق المملكة كونها في منطقة جغرافية ذات ميزة تنافسية تقع بين عاصمة المملكة الرياض ومنطقة المدينة المنورة، نظراً لما تتميز به المنطقة من مزارع فريدة ومصانع تنموية، إضافة لعدد من المناطق التراثية والسياحية.

وتمتاز منطقة القصيم بشبكة طرق رائدة تعزز من الحركة السياحية والاقتصادية والتنموية، وتعزز من جودة الحياة بالمنطقة، من خلال ترابط محافظاتها وقراها بشبكة طرق تتجاوز 6500 كم، تم بناؤها على مدار السنوات الماضية، وأسهمت في تنمية المنطقة الحيوية في ظل دعم القيادة الرشيدة -أيدها الله-.

طرق القصيم

تواصل الهيئة العامة للطرق التي تعد الجهة المشرفة والمنظمة لقطاع الطرق، والمشغلة للطرق خارج النطاق العمراني جهودها في الارتقاء بهذه الطرق عبر مشاريع الصيانة الدورية، حيث تعمل على صيانة الطرق بشكل مستمر باستخدام العديد من التقنيات الحديثة، كما ويجري العمل على إنشاء عدد من الطرق بواقع 229 كم، بأعلى معايير الجودة والسلامة.

يذكر أن الهيئة العامة للطرق تعد الجهة المشرفة والمنظمة لقطاع الطرق وتم اعتمادها في عام 2022 من قبل مجلس الوزراء، بالعمل على تحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية؛ بهدف الوصول بالمملكة للمؤشر السادس عالمياً بحلول عام 2030.