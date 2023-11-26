شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد الدعيع في صدمة بسبب عبقرية هدف رونالدو في مرمى الأخدود والان مع التفاصيل الكاملة

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أبدى محمد الدعيع، حارس مرمى الهلال السابق، تعليقه حول الأداء اللافت الذي قدمه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر، خلال المباراة التي جمعت فريقه بفريق الأخدود كما أعرب الدعيع عن إعجابه بأداء رونالدو، مشيرًا إلى تألقه ومساهمته الفعّالة في اللقاء.

وفي تصريحه، أشاد الدعيع بالمهارات والتألق الذي ظهر عليه رونالدو خلال المباراة، مؤكدًا على الإضافة الكبيرة التي قدمها لفريق النصر، وفي ضوء ذلك، أعرب عن تفاؤله بأن يكون لرونالدو دور كبير في تحقيق النجاحات لفريقه في الموسم الحالي.

يُذكر أن كريستيانو رونالدو انضم إلى صفوف نادي النصر في إطار انتقالات صيف 2023، وسرعان ما أثار توقيعه جدلًا واسعًا في الساحة الرياضية السعودية، حيث يعتبر واحدًا من أبرز اللاعبين في عالم كرة القدم.

الدعيع في صدمة

أثناء مشاركته في برنامج “دورينا غير”، أبدى محمد الدعيع، حارس مرمى الهلال السابق، تقديره للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وأدائه الرائع كما أكد الدعيع أن رونالدو يمتلك شغفًا لتحطيم الأرقام القياسية ويظهر بروح متنافسة في كل مباراة يلعبها.

وأضاف الدعيع أن رونالدو يظهر تفانيًا وجدية في أداءه، وشدد على أهمية أن يستلهم لاعبو النصر من هذا الروح القتالية والاجتهاد الذي يظهره النجم البرتغالي في الميدان.