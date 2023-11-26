تراند اليوم : أخصائية تغذية تكشف عن نوع من الشاي يحسن خصوبة الرجال ويقي من السرطان والسكري ويساعد على إنقاص الوزن

صحيفة الخليج 365: كشفت أخصائية تغذية مصرية تدعى وفاء الحميدي، عن فوائد الشاي بالجوز.

وقالت الحميدي، في تدوينة عبر صفحتها بفيسبوك، إن تناول الشاي بالجوز له عدة فوائد أبرزها:

1-الدماغ:تنمية وظائف العقل، وتقليل الالتهابات الدماغية، وتحسين مهارات الدماغ للأشخاص المصابين بالزهايمر.

2-القلب:يمتلك الجوز نسبة كبيرة من دهون أوميجا 3 عند مقارنته بأي نوع آخر من المكسرات، لذا فإن تناول حصة بسيطة منه تكفي احتياجات الجسم اليومية من الأوميجا 3، ومن ثم تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

3- الجهاز الهضمي: غذاء جيد للفرد وللبكتيريا النافعة الموجودة في الأمعاء، ومن ثم يحسن من صحة وكفاءة الأمعاء ويقلل من فرص الإصابة بالأمراض المعوية ويقلل والسمنة.

4-صحة العظام:يحتوي على معادن متعددة منها النحاس والمنجنيز والماغنسيوم، وهي عناصر مهمة لصحة العظام مع الكالسيوم، حيث تمنع هشاشة العظام.

5-الوقاية من السرطان: يعتبر الجوز من المصادر الغنية بمضادات الأكسدة التي تعمل على التخلص من الشوارد الحرة، ما يحد من الإصابة بعدد من أنواع السرطان، وكذلك التخلص من الكوليسترول الضار الذي يسبب تصلب الشرايين.

6-معدل الحرق:يرفع الجوز من معدل الحرق ومن ثم يحسن من عملية الأيض، فرغم احتوائه على سعرات عالية مرتفعة إلا أن وجود عدد كبير من المعادن مثل المنغنيز، والبوتاسيوم، والنحاس يؤدي إلى ارتفاع في نسبة الحرق.

7-فقدان الوزن:يساهم الجوز في التحكم والسيطرة على شهية الفرد.

8-مرضى السكري: يساهم الجوز في السيطرة على السكري وتقليل الوزن، حيث إن الوزن الزائد عامل مهم للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

9- الالتهاب: تشير التجارب والدراسات أن الالتهاب سبب رئيسي في ارتفاع فرص الإصابة بمعظم الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري والزهايمر والسرطان.

10-الشيخوخة: يعتبر الحفاظ على الأداء البدني الجيد مع تقدم العمر سلاحاً مهماً في مكافحة أمراض الشيخوخة.

11-صحة الشعر: يحتوي الجوز على عدد من الأحماض الدهنية والفيتامينات، التي تعزز من فوائد الشعر وتجعله مصدراً غنياً لتغذية بصيلات الشعر، وإكسابه نعومة ولمعان، ومن ثم يقل معدل التساقط ويختفي التقصف والهيشان.

12-الحمل: الجوز غني بالأوميجا 3 الضرورية لصحة الدماغ عند الجنين أثناء الحمل.

13-الرجال:بفضل محتواه الغذائي فإن الجوز يحسن من صحة الحيوانات المنوية، ومن ثم تحسين خصوبة الذكور.