السعودية تمنع تسكين الحجاج في هذه البيوت في مكة المكرمة

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أقرّت القواعد والضوابط المنظمة للحج السياحي لعام 1445 هـ، التي صادق عليها وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، على القواعد المتعلقة بالإقامة في الأراضي السعودية. قام وزير السياحة والآثار، أحمد عيسى، بإعلان موسم الحج للعام 1445 هـ من خلال هذه القواعد المنظمة للحج السياحي، وأكد أن آخر موعد لتسجيل أسماء الراغبين في المشاركة في برامج الحج السياحي لهذا العام سيكون في 4 يناير 2024.
السعودية تمنع تسكين الحجاج
قد حددت الضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي لعام 1445 هـ مجموعة من الإجراءات والمتطلبات التي يجب على الشركات السياحية الالتزام بها. على سبيل المثال، لن يسمح للمواطنين بتسجيل أسمائهم إلا بعد دفع مبالغ جدية كتأكيد للحجز، حيث تم تحديد هذه المبالغ بنحو 60 ألف جنيه للإقامة في فنادق خمس نجوم و20 ألفا و100 جنيه لبرامج الحج السياحي الاقتصادية.
تشمل الضوابط العديد من المعايير، منها:
- المعاينات السكنية: يتم إجراء معاينات للسكن الذي يُقدمه الشركات السياحية للتأكد من تطابقه مع المعايير المطلوبة، ويُحظر سكن الحجاج في الميزانين أو دور الخدمات أو الأسطح.
- فحص الفنادق: يجب مطابقة فنادق الخمس نجوم التي تحتوي على ملاحق أو امتدادات بواسطة لجنة المعاينات وتوفير خدمة باص من وإلى الحرم للسكن الواقع بعد (1250) متر.
- المسافات المسموح بها: تحدد أقصى مسافة مسموحة للسكن في مكة المكرمة والمدينة المنورة بناءً على المسافة من الحرم، وتشمل قواعد محددة للمسافات المسموح بها لتسهيل وصول الحجاج للحرم.
- المراجعة الإلكترونية: يتيح للشركات السياحية مراجعة الضوابط عبر المسار الإلكتروني دون الحاجة إلى وجود مندوبين في المملكة العربية السعودية.
- موعد نهائي للتسجيل: يُعلن عن موعد نهائي لتسجيل أسماء الراغبين في المشاركة في برامج الحج السياحي، وهو يوم 4 يناير 2024.
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