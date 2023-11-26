شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن السعودية تمنع تسكين الحجاج في هذه البيوت في مكة المكرمة والان مع التفاصيل الكاملة

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أقرّت القواعد والضوابط المنظمة للحج السياحي لعام 1445 هـ، التي صادق عليها وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، على القواعد المتعلقة بالإقامة في الأراضي السعودية. قام وزير السياحة والآثار، أحمد عيسى، بإعلان موسم الحج للعام 1445 هـ من خلال هذه القواعد المنظمة للحج السياحي، وأكد أن آخر موعد لتسجيل أسماء الراغبين في المشاركة في برامج الحج السياحي لهذا العام سيكون في 4 يناير 2024.

السعودية تمنع تسكين الحجاج

قد حددت الضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي لعام 1445 هـ مجموعة من الإجراءات والمتطلبات التي يجب على الشركات السياحية الالتزام بها. على سبيل المثال، لن يسمح للمواطنين بتسجيل أسمائهم إلا بعد دفع مبالغ جدية كتأكيد للحجز، حيث تم تحديد هذه المبالغ بنحو 60 ألف جنيه للإقامة في فنادق خمس نجوم و20 ألفا و100 جنيه لبرامج الحج السياحي الاقتصادية.

تشمل الضوابط العديد من المعايير، منها: