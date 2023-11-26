شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن قرار عاجل من محمد بن زايد حول أسعار الكهرباء في الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة

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أصدر سموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، قرارًا بتوسيع نطاق الدعم المُقدم لتعريفة الكهرباء في المناطق الشمالية للدولة، حيث يتضمن هذا التوسيع تشميع جميع أصحاب المزارع الممتدة في تلك المناطق، يُشار إلى أن هذه المناطق تتبع إدارة شركة الاتحاد للماء والكهرباء.

تأتي هذه الخطوة في إطار رعاية سموه ودعمه المستمر لفئة المزارعين المواطنين، مع التركيز على تعزيز القطاع الزراعي في الدولة، ويهدف سموّه من خلال هذا القرار إلى تعزيز جهود تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاستدامة في القطاع الزراعي، كجزء من استراتيجية تعزيز التنمية المستدامة في الإمارات.

أسعار الكهرباء في الإمارات

تبدأ المبادرة الجديدة في العمل اعتبارًا من الأول من يناير 2024، حيث ستقوم شركة الاتحاد للماء والكهرباء بتنفيذها بالتعاون مع الجهات المختصة. وتشمل المبادرة تغطية تكلفة التعرفة للكهرباء بمعدل 7.5 فلوس لكل كيلوواط ساعة، وستكون هذه التغطية متاحة لجميع المزارع في مناطق شمال الإمارات.

شرط أساسي للاستفادة من الدعم هو أن تكون المزرعة تعود لمواطن واحد، وسيتم تطبيق الدعم على أساس شهري، حيث يظهر في فواتير استهلاك الكهرباء للمزارع، تأتي هذه المبادرة في إطار سعي الحكومة لتعزيز دعم قطاع الزراعة وتشجيع المزارعين المواطنين على تحسين إنتاجهم وتطوير قدراتهم الزراعية.