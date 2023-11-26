شكرا لقرائتكم خبر عن لا يفوتك !..اكتشاف السر العجيب للتخلص من الربو التحسسي إلى الأبد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يعاني بعض الأشخاص من الربو التحسسي، خاصة في المناطق الساحلية، وقد يكون العلاج مستحيلاً، ولكن ليس بعد هذا المقال.

الربو هو مرض تنفسي يتميز بنوبات تشنجات في القصبات الهوائية في الرئتين،

مما يسبب صعوبة في التنفس ويرتبط بنوع من الحساسية أو أشكال أخرى من فرط الحساسية.

وإذا كنت تريد علاجها في المنزل، فسنقدم لك وصفة سحرية لعلاجها إلى الأبد.

الوصفة:

1- ملعقتان كبيرتان من شراب الشعير،

2- ملعقة كبيرة من العسل،

3- ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

يوضع على الغاز حتى يسخن وتتفاعل المواد مع بعضها البعض ثم يترك ليبرد.

وينبغي تكرار هذه الوصفة ثلاث مرات يومياً لمدة خمسة عشر يوماً، وسوف تشفى وتتمتع بصحة جيدة.

كما يمكنك ممارسة تمارين التنفس العميق للتخفيف من أعراض الربو، كما تساعد تمارين التنفس على تقوية الجسم