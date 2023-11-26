شاهد: تمرين منزلي بسيط لمدة 10 دقائق يعالج انحناء الظهر

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أظهر أحد المُعالجين اليدويين في ولاية كولورادو الأمريكية تمرينًا بسيطًا يستغرق عشر دقائق ويمكن أن يساعد في علاج وتحسين وضعية الانحناء في الظهر.

تمرين منزلي بسيط لمدة 10 دقائق يعالج انحناء الظهر

أشار الدكتور دانييل ناي، أخصائي تقويم العمود الفقري في Discover Chiropractic، إلى أن الاستلقاء على الظهر مع وضع قدميك على كرسي يمكن أن يحسن وضعيتك، يقول إن هذا التمرين يستهدف تحسين انحناءات الظهر والتخفيف من الضغط على الفقرات. إليك الخطوات:

الوضعية الأولى:

ابدأ بالاستلقاء على ظهرك على سطح مستوٍ.

ثني ركبتيك بحيث تكون قدميك مواجهة للأسفل.

استخدام الكرسي:

وضع كرسي صغير أو مقعد صلب تحت قدميك.

قم بتحريك قدميك لتضعهما على الكرسي، حتى تكون ركبتيك مثلثة.

التمدد:

مد ذراعيك جانبي الجسم.

اسحب كتفيك باتجاه الأرض لتحسين انحناءات الظهر.

استرخاء الرقبة:

يمكن وضع منشفة صغيرة تحت رأسك للحفاظ على موقف طبيعي للرقبة.

التنفس العميق: