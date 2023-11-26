شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فرصة عمل لحاملي الماجستير والدكتوراة في جامعة الحدود الشمالية السعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كم يعطون تكافل للطلاب 1445؟ وما هي شروط التسجيل به؟

أعلنت جامعة الحدود الشمالية في المملكة العربية السعودية عن فتح باب التقديم للكوادر الوطنية المؤهلة للتدريس في الكلية التطبيقية بعرعر وفروعها في محافظتي رفحاء وطريف، يمكن لحملة شهادات الدكتوراه أو الماجستير في جميع التخصصات التقديم للمشاركة في عملية التدريس.

يشمل التقديم فترة معينة ويمكن لحملة الشهادات العليا في مختلف التخصصات التقديم للمشاركة في تطوير العملية التعليمية في الكلية التطبيقية، فتلجامعة تسعى إلى توظيف كفاءات وطنية مؤهلة لتحقيق أهدافها في تطوير البيئة التعليمية وتحفيز البحث العلمي.

تتيح هذه الخطوة الفرصة للكوادر الوطنية الراغبة في مشاركة مهاراتها وخبراتها في تطوير المستوى التعليمي والأكاديمي في الجامعة، وتسهم في تعزيز مكانتها في ميدان التعليم العالي في المملكة العربية السعودية.

جامعة الحدود الشمالية السعودية

أعلنت جامعة الحدود الشمالية بالمملكة العربية السعودية عن بدء فترة التقديم للكوادر الوطنية الراغبة في التدريس في الكلية التطبيقية بعرعر وفروعها في رفحاء وطريف، ويمكن لحملة الدكتوراه أو الماجستير في مختلف التخصصات التقديم لتلك الوظائف.

من جهة أخرى، توضح الشروط التي يجب أن يستوفيها المتقدمون، حيث يجب أن يكونوا مواطنين سعوديين ومقيمين في المملكة العربية السعودية، ويتم التفضيل لأصحاب المؤهلات المتوسطة أو المتقدمة، ويجب أن يكون المتقدم قد تخرج من جامعة معتمدة ويمتلك القدرة الأكاديمية اللازمة.

الشروط الأخرى تتضمن تقديم إقرار بعدم وجود وظائف لغير العاملين، والحصول على موافقة صريحة من جهة العمل الحالية للمتقدم، مع الالتزام بالمتطلبات الخاصة بكلية العلوم التطبيقية.

تشمل التخصصات المطلوبة: