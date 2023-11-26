تراند اليوم : بالفيديو .. الإعلامي الكويتي "علي الفضالة": كلمة الحق يجب أن تقال لأشقائنا الخليجيين..لا يتغلل الطابور الخامس بيننا

صحيفة الخليج 365: انتقد الإعلامي الكويتي "علي الفضالة"، هجوم البعض على دول خليجية والإساءة لها بسبب القضية الفلسطينية واصفا ذلك بالفتنة.

وقال الفضالة عبر حسابه على منصة إكس: كلمة الحق يجب أن تقال وإذا سكت جعلت للطابور الخامس مكان ودمرت دولتك ما يحدث الآن ليس تعاطفا بل تراشق بالكلمات وتدخل في شؤون دول أخرى.

وأضاف أن جميع دول مجلس التعاون الخليجي قدموا مساعدات لغزة في الحرب وضد ما يحدث في فلسطين "اتفاق واحد وقرار واحد".

وتابع: كلنا أسرة واحدة، مشيرا إلى أن أصحاب الفتنة والطابور الخامس يهدفون إلى تفكيك دول الخليج.

واستعرض الفضالة مساعدات دول الخليج لفلسطين في الحرب وقال إن السعودية أخذت 7 سفراء في طائرة واحدة بسبب القضية الفلسطينية، والإمارات فتحت مستشفياتها لـ 1000َمصاب فلسطيني، وقطر ساعدت بكل جهدها لوقف إطلاق النار والبحرين وعمان قدموا مساعدات.

وتابع: كلمة حق كلنا متعاطفين مع القضية الفلسطينية مطالبا بمحاسبة أي شخص يسيئ لدول الخليج وإيقافه عند حده.