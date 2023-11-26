تراند اليوم : الشليمي يعدد خسائر غزة في البنية التحتية بعد هجوم إسرائيل.. ويكشف عن تكلفة صادمة لإعادة إعمارها

صحيفة الخليج 365: كشف المحلل السياسي الكويتي الدكتور فهد الشليمي، عن خسائر غزة في البنية التحتية بعد هجوم إسرائيل وتكلفة صادمة لإعادة إعمارها.

وقال الشليمي، خلال تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس": التحديات التي سوف تواجهها منظمة حماس في غزة بعد خفوت صوت المعارك وتبادل الأسرى:

1. إعمار وإنشاء 180 الف وحدة سكنية.

2. توطين مليون مواطن غزاوي.

3. إنشاء بنية تحتية جديدة لشمال قطاع غزة من طرق وخدمات وكهرباء بعد انسحاب إسرائيلي منها.

4. الاهتمام بعلاج 20 ألف جريح بإصابات متوسطة.

5. ترميم 27 مستشفى ومركز علاج من دمار طفيف أو بسيط.

6. ترميم 17 مدرسة من دمار طفيف أو جزئي.

7. تجهيز 11 مستشفي ومركز علاج بمعدات جديدة.

8. إيجاد وظائف وأعمال لـ87 ألف عامل فلسطيني يعملون في إسرائيل.

9. تطهير وتنظيف الأراضي المستهدفة من مخلفات القنابل والمتفجرات العمياء التي لم تنفجر.

10. فحص شبكات الأنفاق وسلامتها وعدم تأثيرها على البنية التحتية.

وتابع: هذه التقديرات المبدئية قد تتجاوز عشرات المليارات من الدولارات.

الجدير بالذكر أن رئيس حركة حماس بالخارج خالد مشعل، قال في وقت سابق إن هجوم كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- المباغت على إسرائيل كان مغامرة مدروسة، مشيراً إلى أنه يعلم جيداً تبعات عملية يوم 7 أكتوبر ضد إسرائيل.