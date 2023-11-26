4771 وحدة إنارة بالجوف

أنهت أمانة منطقة الجوف ممثلة في الإدارة العامة لصيانة الكهرباء، تركيب وصيانة 4771 من فوانيس وكشافات شبكات الإنارة في شوارع وأحياء سكاكا خلال الربع الثالث للعام 2023.

وكشف تقرير إحصائي للأمانة عن تركيب 61 من الأعمدة الجديدة لشبكات الإنارة خلال ذات الفترة، وصيانة 155 عموداً، إضافة إلى تمديد أكثر من 17 ألف متر من الأسلاك و4 آلاف متر من الكيابل، وتركيب 138 من المجسمات المضيئة.

كما باشرت الإدارة العامة لصيانة الكهرباء خلال الربع الثالث 830 بلاغاً، جرى استقبالهم عبر مركز الاتصال الموحد 940.