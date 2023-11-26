وكشف تقرير إحصائي للأمانة عن تركيب 61 من الأعمدة الجديدة لشبكات الإنارة خلال ذات الفترة، وصيانة 155 عموداً، إضافة إلى تمديد أكثر من 17 ألف متر من الأسلاك و4 آلاف متر من الكيابل، وتركيب 138 من المجسمات المضيئة.
كما باشرت الإدارة العامة لصيانة الكهرباء خلال الربع الثالث 830 بلاغاً، جرى استقبالهم عبر مركز الاتصال الموحد 940.
كانت هذه تفاصيل خبر 4771 وحدة إنارة بالجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.