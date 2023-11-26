102 كائن فطري محنط بحوزة مواطن

وأوضحت القوات أنه تم إحالة المخالف لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه والتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لاستلام الكائنات بحكم الاختصاص، مؤكدًا أن عقوبة مخالفة عرض منتجات أو مشتقات الكائنات الفطرية دون ترخيص أو مجهولة المصدر غرامة تصل إلى 10.000 ريال لكل كيلوجرام بحسب نوع الكائن الفطري، وتصل عقوبة الإتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومشتقاتها ومنتجاتها أو قتلها أو صيدها إلى السجن لمدة لا تزيد عن 10 سنوات، وبغرامة لا تزيد عن 30 مليونا، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
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