شكرا لقرائتكم خبر عن الخضار المعجزة..تناول واحد منه يخلصك من الشيب ويقضي على الصلع ويخفف من أعراض كبر السن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يحتوي الخيار على العناصر الغذائية المناسبة للجسم، والذي يساعد على نقل الدم بطريقة صحيحة، ويعزز عملية التمثيل الغذائي وينظم درجة الحرارة عند تناوله بانتظام يوميا.

ترجع فوائد الخيار أيضا لاحتوائه على عدد قليل من السعرات الحرارية ونسبة كبيرة من المياه. ونشر موقع “zenfir” الكثير من التفاصيل حول أهمية الخيار وتناوله يوميا، كما يلي:

يرطب الجسم:

عند تناول خيارة يوميا يحصل جسمك على نسبة جيدة من المياه، لأن الثمرة تتكون من أكثر من 90% مياه. وأثبتت الدراسات أن تناوله يعادل تناول كوب من المياه، كما أنه يعزز من عملية نقل المواد الغذائية وينظم درجة حرارة الجسم ونقل الدم والتمثيل الغذائي.

يعزز عملية الهضم:

الخيار من الخضروات المليئة بالألياف التي تكمن في القشرة، فهو يساعد على الهضم بشكل جيد، وعند تناوله يوميا ينشط حركة الطعام من خلال توفير البكتين وهو ألياف قابلة للذوبان في الماء الذي يسرع من حركة الطعام على طول الأمعاء، ويساعد على إزالة السموم الموجودة في الجسم ويكافح الإمساك.

يحافظ على لياقة الجسم:

الخيار يحتوي على عدد قليل من السعرات الحرارية فتناول ثمرة واحدة في اليوم يعادل 17 سعرا حراريا.

وأشارت أكثر من 10 دراسات إلى أن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء وعلى سعرات حرارية أقل غالبا ما تؤدي إلى فقدان الوزن عند تناولها بشكل متكرر.

تقلل مخاطر الإصابة بأمراض القلب:

يحتوي الخيار على البوتاسيوم المرتبط بتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، إذ تشير العديد من الدراسات إلى كيفية خفض الخيار لارتفاع ضغط الدم لأنه يوسع الأوعية، لهذا السبب يجب أن تأكله يوميا لخفض مستويات الكوليسترول في الجسم.

بشرة أكثر نعومة ومتوهجة:

دائمًا ما يكون الجسم الرطب جيدًا للبشرة، وتناول خيارة في اليوم يجعل الجسم رطبا، وبالتالي يرطب البشرة ويقضي على حب الشباب.

كما يحتوي على عناصر “فيتامين ب” بما في ذلك الريبوفلافين والنياسين، بالإضافة إلى فيتامين ج ومعدن الزنك الذي يجعل بشرتك أكثر نعومة ومتوهجة.



كما أنه يحارب الالتهابات وتهيج الجلد بسبب أحماض الكافيين الموجودة به، ويحارب مرة أخرى علامات الشيخوخة التي تظهر على الجلد.

يقوي العظام والأسنان:

يحتوي الخيار على فيتامين ك ومعدن الكالسيوم، للحفاظ على صحة العظام والأسنان، ويشتهر فيتامين ك بأنه يحافظ على العظم من الكسور إلى ويساعد في امتصاص الكالسيوم.

ويوجد في الخيار أيضا الكثير من العناصر الأخرى، مثل الفلورايد والموليبدينوم التي تقلل من تسوس الأسنان.

يصحح الخلل الهرموني:

هناك الكثير من الأشخاص التي تعاني من الخلل الهرموني، سواء كانت الهرمونات زائدة أو قليلة في الدم، وعدم التوازن يؤدي إلى الحيض غير المنتظم عند السيدات وعسر الهضم وحب الشباب قبل الحيض والإمساك والإسهال.

لذا فكل شخص بحاجة إلى تناول الخيار يوميا لتقليل الاختلال الهرموني.

يقلل من تساقط الشعر:

يحتوي الخيار على فيتامين ب لنمو الشعر على فروة الرأس، ما يجعله قويًا وصحيًا.

كما أنه غني بالنياسين والريبوفلافين والفيتامينات B5 و B6 و C لنمو الشعر بشكل صحيح، ويمنع الشيب المبكر وتساقط الشعر.