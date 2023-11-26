شكرا لمتابعة خبر عن شاب يفزع لمسن سبعيني تعطلت سيارته..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في لافتة طيبة ، استعرض مقطع فيديو فزعة شاب لمسن سبعيني تعطلت سيارته لمدة ساعتين بأحد الطرق .

ووثق الفيديو المتداول ، الشاب وهو يقوم بمساعدة المسن باستدراج سيارته وذلك بعدما تعطلت لأكثر من ساعتين .

كما رصد الفيديو ، ردة فعل المسن وذلك بعدما شكر الشاب لمساعدته ، داعياً من الله أن يوفقه ويبض وجهك .

وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، على مقطع الفيديو ، حيث أشادوا بموقف الشاب وشجاعته لمساعدة المسن .