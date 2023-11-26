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حراسة مشددة حول التيك توكر سعود القحطاني..فيديو

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الرياض - علي القحطاني - ظهر التيك توكر الشهير سعود القحطاني ، محاطًا بالعديد من حراس الحماية أثناء تجمهر معجبيه ومتابعيه حوله في أحد الأماكن

ووثق مقطع فيديو متداول ، تواجد مجموعة من الحراس حول القحطاني وسط الحشد الكبير الذي تجمع حوله ، حيث ظهروا وهم متشابكون الأيدي ويشكلون حائط سد بين القحطاني وجمهوره .

كما أوضح الفيديو ، القحطاني وهو سعيد بتواجد الجمهور حوله ، من أجل إلتقاط بعض الصور والفيديوهات معه .

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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