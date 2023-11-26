شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن قرارات عاجلة من التعليم في السعودية حول الاجازات المتبقية في العام الدراسي 1445 والدوام في شهر رمضان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت وزارة التعليم السعودية اليوم، الخميس، عن جدول الإجازات للعام الدراسي 1445 هـ، حيث يشمل الجدول فترات متنوعة للراحة والاستراحة للطلاب والمعلمين. يبدأ العام الدراسي في 20 أغسطس 2023، ويستمر حتى 9 يونيو 2024.

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