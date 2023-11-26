انت الان تتابع نجم ويست هام الإنجليزي يدخل قائمة المطلوبين للأندية السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أفادت صحيفة "The Scottish Sun" البريطانية بأن اللاعب الجزائري الشهير سعيد بن رحمة (28 عامًا) قد دخل في قائمة المطلوبين للأندية السعودية.

ووفقًا للتقرير، يُعتبر "بن رحمة"، الذي يلعب حاليًا مع وست هام، واحدًا من نجوم الدوري الإنجليزي، وعلى الرغم من عدم تلقيه عروضًا جادة حتى الآن، يُتوقع أن يتلقى عروضًا من عدة أندية سعودية قبل الموسم الرياضي المقبل.

وأشار التقرير إلى أن تسهيل عملية انتقال "بن رحمة" إلى الدوري السعودي يعزى إلى العلاقات الجيدة التي يتمتع بها وكيل اللاعب مع الأندية السعودية البارزة.