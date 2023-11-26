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نجم ويست هام الإنجليزي يدخل قائمة المطلوبين للأندية السعودية

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خالد علي 0 تبليغ

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 

26 نوفمبر 2023, 5:33 صباحاً

أفادت صحيفة "The Scottish Sun" البريطانية بأن اللاعب الجزائري الشهير سعيد بن رحمة (28 عامًا) قد دخل في قائمة المطلوبين للأندية السعودية.

ووفقًا للتقرير، يُعتبر "بن رحمة"، الذي يلعب حاليًا مع وست هام، واحدًا من نجوم ، وعلى الرغم من عدم تلقيه عروضًا جادة حتى الآن، يُتوقع أن يتلقى عروضًا من عدة أندية سعودية قبل الموسم الرياضي المقبل.

وأشار التقرير إلى أن تسهيل عملية انتقال "بن رحمة" إلى الدوري السعودي يعزى إلى العلاقات الجيدة التي يتمتع بها وكيل اللاعب مع الأندية السعودية البارزة.

يجدر بالذكر أن "بن رحمة" انضم إلى وست هام في البداية على سبيل الإعارة في عام 2020، قبل أن يتم شراؤه بشكل نهائي في فترة الانتقالات في يناير الماضي، مقابل 25 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 5 ملايين جنيه إسترليني كمزايا إضافية.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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