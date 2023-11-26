اخبار السعوديه

تراند اليوم : بالفيديو: الباحث "الذبياني" يكشف كيف تعرف صاحبك "السلبي "من خلال رسائله على الواتساب

0 نشر
0 تبليغ

صحيفة الخليج 365: كشف الخبير التربوي والباحث في التطوير عبدالرحمن الذبياني، كيف تعرف صاحبك "السلبي "من خلال رسائله على الواتساب.

رسائل وتعليقات

وقال الذبياني، في مقطع فيديو عبر حسابه بتطبيق "تيك توك": تبي تعرف إن صاحبك سلبي من خلال ردوده ودردشاته معك في الواتساب ورسائله الخاصة وتعليقاته اليومية عليك، فدائما لا يأتيك برسالة أو تعليق أو رد إلا على شيء سلبي.

أشياء سلبية

وتابع: أنت ما راح تستفيد منه بشيء وأفضل شيء إنك ما ترد وتتغافل عن تعليقاته حتى يفهمها بطريقة إيجابية ويبتعد عنك وأيضاً لا تلتفت لتعليقاته فهو شخص سلبي لا يفكر إلا بالأشياء السلبية.

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا