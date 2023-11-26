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تراند اليوم : شاهد.. امرأة تثير الذعر على متن طائرة أمريكية وتردد: هناك شيطان حقيقي يريد قتل الجميع

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ترجمة حصرية: أثارت امرأة حالة من الفوضى خلال رحلة طيران تابعة لشركة فرونتير إيرلاينز الأمريكية، عندنا ظهرت تصرخ أثناء وجودها في الطائرة وتقوم بتصرفات غريبة.

ويظهر مقطع فيديو امرأة يتم تقييدها من قبل أفراد طاقم الطائرة،بينما كانت تصرخ في منتصف الرحلة وتقول: "توقف عن سحب ذراعي"، وتقوم بالقفز فوق عدة مقاعد على متن الطائرة.

وكانت المرأة مجهولة الهوية تقوم بوعظ الركاب في الممر وتقول: "هذا لا يحدث بلا سبب... هناك شيطان حقيقي يريد قتل كل واحد منكم، بما في ذلك أفراد أسرتكم".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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