تراند اليوم : شاهد.. امرأة تثير الذعر على متن طائرة أمريكية وتردد: هناك شيطان حقيقي يريد قتل الجميع

ترجمة حصرية: أثارت امرأة حالة من الفوضى خلال رحلة طيران تابعة لشركة فرونتير إيرلاينز الأمريكية، عندنا ظهرت تصرخ أثناء وجودها في الطائرة وتقوم بتصرفات غريبة.

ويظهر مقطع فيديو امرأة يتم تقييدها من قبل أفراد طاقم الطائرة،بينما كانت تصرخ في منتصف الرحلة وتقول: "توقف عن سحب ذراعي"، وتقوم بالقفز فوق عدة مقاعد على متن الطائرة.

وكانت المرأة مجهولة الهوية تقوم بوعظ الركاب في الممر وتقول: "هذا لا يحدث بلا سبب... هناك شيطان حقيقي يريد قتل كل واحد منكم، بما في ذلك أفراد أسرتكم".