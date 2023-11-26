شكرا لقرائتكم خبر عن ضباب على الشرقية.. اعرف حالة الطقس اليوم على المناطق السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستمر فرصة هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، بحسب توقعات المركز الوطني للأرصاد.

كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة، يتخللها سحب ممطرة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

الطقس على الشرقية

في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم.

الطقس في الحدود الشمالية

حالة الطقس في القصيم

حالة الطقس في حائل

حالة الطقس في مكة المكرمة

حركة الرياح على البحر الأحمر والخليج العربي

وذكر مركز الأرصاد أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

وتصل إلى 40 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، مشيرا إلى ارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي، ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الأوسط والجنوبي يصل إلى مترين باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.