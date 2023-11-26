شكرا لقرائتكم خبر عن 830 بلاغًا لصيانة الكهرباء في سكاكا خلال الربع الثالث للعام 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت أمانة منطقة الجوف ممثلة في الإدارة العامة لصيانة الكهرباء، إنهاء تركيب وصيانة 4771 من فوانيس وكشافات شبكات الإنارة في شوارع وأحياء سكاكا خلال الربع الثالث للعام 2023.

وأوضح تقرير إحصائي للأمانة، عن تركيب 61 من الأعمدة الجديدة لشبكات الإنارة خلال ذات الفترة، وصيانة 155 عموداً.

تركيب 138 من المجسمات المضيئة

هذا إضافة إلى تمديد أكثر من 17 ألف متر من الأسلاك و4 آلاف متر من الكيابل، وتركيب 138 من المجسمات المضيئة.

وباشرت الإدارة العامة لصيانة الكهرباء خلال الربع الثالث 830 بلاغاً، جرى استقبالهم عبر مركز الاتصال الموحد 940.