السعودية | مركز بلاغات العنف الأسري: التبليغُ أُولى الخطوات الصحيحة لوقف إيذاء المرأة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ذكر مركزُ بلاغات العنف الأسري أن كل شخص بيده وقف العنف؛ حيث يُعدُّ التبليغ أُولى الخطوات الصحيحة لوضع حدّ لحالات العنف والإيذاء ضد المرأة.

وشدّد المركز على ضرورة عدم التردّد في الاتصال على الرقم “1919”؛ حيث تأتي هذه الرسائل التوعوية بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.