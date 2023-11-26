السعودية | 6,000,000 طالب وطالبة يعودون للفصل الدراسي الثاني.. اليوم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

يعود، اليوم (الأحد)، أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة من التعليم العام، إضافة إلى 1,360,000 طالب وطالبة من التعليم الجامعي والتدريب التقني والمهني في جميع مناطق ومحافظات السعودية، إلى مدارسهم ومؤسساتهم التعليمية والأكاديمية والتدريبية المختلفة.