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السعودية | 6,000,000 طالب وطالبة يعودون للفصل الدراسي الثاني.. اليوم

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

يعود، اليوم (الأحد)، أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة من التعليم العام، إضافة إلى 1,360,000 طالب وطالبة من التعليم الجامعي والتدريب التقني والمهني في جميع مناطق ومحافظات ، إلى مدارسهم ومؤسساتهم التعليمية والأكاديمية والتدريبية المختلفة.

يشار إلى أن الفصل الدراسي الثاني يبدأ الأحد 12 /‏‏ 5 /‏‏ 1445هـ، الموافق 26 /‏‏ 11 /‏‏ 2023م، وينتهي بنهاية دوام الخميس 12 /‏‏ 8 /‏‏ 1445هـ الموافق 22 /‏‏ 2 /‏‏ 2024م، بينما يبدأ الفصل الدراسي الثالث الأحد 22 /‏‏ 8 /‏‏ 1445هـ الموافق 3 /‏‏ 3 /‏‏ 2024م، وينتهي بنهاية دوام الإثنين 4 /‏‏ 12 /‏‏ 1445هـ الموافق 10 /‏‏ 6 /‏‏ 2024م.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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