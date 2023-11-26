شكرا لمتابعة خبر عن القرني يحذر : اليوغا شرك بالله..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حذر الراقي الشرعي فهد القرني الفتيات من ممارسة رياضة اليوغا واصفًا إياها بالشرك .

ورد القرني على سؤال أحد المتابعات خلال بث مباشر على تطبيق تيك توك ، حيث قالت المتابعة : “قبل 8 سنوات كان يجي لي إلهام” ، ليرد عليها : “ما هو الإلهام ، إياكي طرق هذه الأبواب” .

وأضاف : “ما طرقتي إلى الآن تبحثين وإلى الآن عندك اليوغا، وإلى قريب جدًا تقرأين عن هذه الأشياء كلها وفي العمل وفي كل مكان ، مؤكداً بأن كل هذه الأشياء ما هي إلا خداع للنفس وشرك بالله”