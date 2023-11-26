انت الان تتابع مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الـ20 لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 26 نوفمبر 2023, 6:06 صباحاً

غادرت مطارَ الملك خالد الدولي بالرياض اليوم الطائرة الإغاثية السعودية الـ20 متجهة إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية والتي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة؛ تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة. وتحمل الطائرة على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد غذائية وإيوائية وطبية تزن 39 طنًّا؛ وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة. ويأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بها.

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