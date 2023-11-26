زلزال بقوة 5.1 يضرب قبالة الساحل الشرقي لجزيرة هونشو في اليابان

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 26 نوفمبر 2023, 6:08 صباحاً

ضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجات على مقياس ريختر صباح اليوم، قبالة الساحل الشرقي لجزيرة هونشو الرئيسية في اليابان التي تضم العاصمة طوكيو. وأفاد مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض بأن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.

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