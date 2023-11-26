أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة على مقاعد دراسة الفصل الثاني اليوم

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محمد بن مسعود - الدمام - ينتظم اليوم الأحد، أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة من التعليم العام، إضافة إلى 1,360,000 طالب وطالبة من التعليم الجامعي والتدريب التقني والمهني في جميع مناطق السعودية ومحافظاتها، بمدارسهم ومؤسساتهم التعليمية والأكاديمية والتدريبية المختلفة.

يُشار إلى أن الفصل الدراسي الثاني يبدأ الأحد 12 /‏‏ 5 /‏‏ 1445هـ، الموافق 26 /‏‏ 11 /‏‏ 2023م، وينتهي بنهاية دوام الخميس 12 /‏‏ 8 /‏‏ 1445هـ الموافق 22 /‏‏ 2 /‏‏ 2024م، بينما يبدأ الفصل الدراسي الثالث الأحد 22 /‏‏ 8 /‏‏ 1445هـ الموافق 3 /‏‏ 3 /‏‏ 2024م، وينتهي بنهاية دوام الإثنين 4 /‏‏ 12 /‏‏ 1445هـ الموافق 10 /‏‏ 6 /‏‏ 2024م.

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