انت الان تتابع قبل صعودك الطائرة.. "مطار جدة": تَحقق من مطابقة الشاحن المتنقل للمواصفات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - دعا مطارُ الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، المسافرين، إلى الحرص على عدم حمل الشاحن المتنقل غير المسموح به داخل مقصورة الطائرة.

وأوضح "مطار جدة"، عبر حسابه على منصة "إكس": "حفاظًا على سلامتكم؛ يُرجى التأكد من مطابقة الشاحن المتنقل للمواصفات السعودية عبر نظام (راصد) قبل صعود الطائرة".

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