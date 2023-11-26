انت الان تتابع 35 مئوية.. مكة المكرّمة تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 26 نوفمبر 2023, 7:08 صباحاً

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأحد، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت مكة المكرّمة أعلى درجة حرارة 35 مئوية، فيما سجّلت السودة 8 درجات فقط. وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في جدة 34 مئوية، وكل من جازان والقنفذة وينبع 33 درجة. وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ 8 درجات، تليها أبها وطريف 10 درجات، وعرعر 11 مئوية، وسكاكا والقريات 12 درجة، وبريدة والصمان 13 مئوية، وسجّلت عرعر والقنفذة أعلى نسبة رطوبة 95%.

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