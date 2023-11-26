تراند اليوم : قصة تطبيق "ازهلها" الذي أسسه رائد الأعمال "أحمد المحيسني" الحاصل على أفضل شخصية ريادية عصامية بالسعودية

صحيفة الخليج 365: تطبيق ازهلها الذي أسسه رجل الأعمال الأستاذ أحمد المحيسني و حقق خلال فترة وجيزة أرقام قياسية تجاوزت كونها مشروع تقني ناشئ من خلال انتشار واسع تخطى المملكة العربية السعودية بتواجده التقني والافتراضي، والوصول إلى تشغيل عشرات الآلاف من مزودي الخدمة لأكثر من 3 مليون عميل نشط وبمعدل 3000 آلاف مكالمة في الدقيقة الواحدة ودخول لحظي للتطبيق تجاوز 250 ألف عميل نشط وقد تم تقييمه بما يتجاوز الـ 180 مليون ريال سعودي.

تطبيق «ازهلها» تم تقديمه بشكل رسمي في مايو 2017 كما أن الإعداد والترتيب له كان من مطلع عام 2015 وذلك من خلال دراسات مستفيضة تلمست الشركة من خلالها الاحتياجات، وأبرز المشكلات التي يعاني منها قائد المركبة، وحلول توفير الوقت والجهد والمال، ولتكون تحت منصة رقمية موحدة تربط بين العميل ومزود الخدمة، مع تقديم خدمات نوعية بعضها يقدم لأول مرة في التطبيقات على مستوى العالم ،وسهولة البيع والشراء من جميع أنحاء المملكة؛ وذلك يعود للخبرة المتينة والضخمة في مجال السيارات وصيانتها، والتي امتدت على مدار 14 سنة مما سهل عملية دمج جميع الخدمات التي تقدم بشكل متنوع على جوال العميل لتصل بسرعة وبدون عناء.

الجدير بالذكر حصل رجل الأعمال الشاب أحمد المحيسني على أفضل شخصية ريادية عصامية بالمملكة، وأفضل شاب عصامي في المجال التجاري.

إضافة إلى أفضل شخصية عصامية في المجال التقني، وجائزة التميز الشبابي، وجائزة المبادرات الاجتماعية، وجائزة التوظيف من وزارة العمل 201‪5