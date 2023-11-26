شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال أكثر من 161 ألف طالب وطالبة اليوم بمدارس نجران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران استعداداتها لاستقبال أكثر من 161 ألف طالب وطالبة اليوم إلى مقاعد الدراسة في مدارس الإدارة العامة للتعليم.

ويأتي ذلك لإكمال تعليمهم للفصل الدراسي الثاني لعام 1445هـ.

اكتمال الاستعدادات والتجهيزات

وأوضح مدير عام تعليم نجران منصور بن عبد الله آل شريم، اكتمال الاستعدادات والتجهيزات في مدارس المنطقة، وجاهزيتها لاستقبال الطلاب والطالبات.

كما وفرت جميع التجهيزات المدرسية وتهيئتها لعودة الطلبة، وسط بيئة تعليمية جاذبة، لانطلاقة جادة للدراسة من أول يوم دراسي للفصل الدراسي الثاني.

الاصطفاف الصباحي بمدارس نجران

وأشار إلى أن الاصطفاف الصباحي حسب الدوام الشتوي سيكون الساعة 7:15 صباحًا وبداية الحصة الأولى الساعة 7:30 صباحاً.

ودعا آل شريم، أولياء الأمور إلى التعاون مع الإدارة في تعزيز التكامل بين الأسرة والمدرسة، وتظافر الجهود بما يتعكس على مستوى الطلاب والطالبات ويحسّن من نواتج التعلم والانضباط المدرسي.