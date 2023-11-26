السعودية | الأسبوع الأول.. جداول الحصص الدراسية اليومية عبر “عين” و”مدرستي”

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الأسبوع الأول.. جداول الحصص الدراسية اليومية عبر “عين” و”مدرستي” والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض نشرت قناة “عين” جداول الحصص الدراسية اليومية للأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني عبر قنوات “عين” ومنصة “مدرستي” التعليمية.

واستعرض الجدول الحصص الدراسية لمراحل التعليم العام كافة عبر قنوات “عين” ومنصة “مدرستي”، التي تبدأ من الساعة السابعة صباحاً، ثم تُعاد المواد الدراسية على مدار اليوم عبر تردد (12437) على “عرب سات”.