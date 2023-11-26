السعودية | السيارات بدون سائق وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحسين الحركة والسلامة المرورية في ملتقى السلامة السادس

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الدمام

تستعرض الجهات المشاركة في الملتقى والمعرض الدولي السادس للسلامة المرورية، تحت عنوان ”الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة للنقل والسلامة المرورية“، في الفترة ما بين 4 إلى 6 ديسمبر 2023م، أبرز المبادرات والمشروعات التي تنفذها في مجال تطبيقات واستخدامات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في تحسين الحركة والسلامة المرورية ، فيما يعتبر الملتقى فرصة للتواصل الفعّال وإلى تبادل الخبرات والمعلومات بين الجهات الحكومية المعنية بقطاع النقل والطرق والقطاع الخاص والمتحدثين والخبراء والمختصين من مختلف أنحاء العالم في مجال البنية التحتية للنقل والطرق.

وذكر الدكتور عبدالحميد المعجل رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للسلامة المرورية رئيس اللجنة المنظمة للملتقى بأنه وعلى على غرار الملتقيات السابقة، من المتوقع أن يستقطب معرض الملتقى اهتمام وطلبات مشاركة واسعة النطاق على المستويين الإقليمي والعالمي، لاستعراض أحدث المعايير العالمية في التخطيط والتنفيذ للتقنيات والابتكارات والاستراتيجيات وأخر تطبيقات واستخدامات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في تحسين الحركة والسلامة المرورية من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى أن المتحدثين من داخل وخارج المملكة سيتم عرض أفضل الممارسات والابتكارات في مجال المدن الذكية، وتصاميم أعمال الطرق، فضلا عن أنظمة النقل الذكية، وتطوير إجراءات السلامة، ومسائل خاصة بالبيئة والاستدامة إلى جانب تعزيز الشراكات لدعم وتطوير البنى التحتية الخاصة بالطرق والنقل، وتبادل الخبرات مع المؤسسات الدولية وخصوصاً التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في شبكة الطرق.

ولفت الدكتور المعجل بأنه من المتوقع أن تشهد النسخة السادسة للملتقى جذب عدداً قياسياً من المشاركين والحضور ما يصل إلى أكثر من 2000 شخص ، بالإضافة إلى استقبال أكثر من 50 عارض من الشركات المحلية والعالمية في القطاعين العام والخاص، للكشف عن السيارات بدون سائق، إلى جانب التقنيات المستقبلية التي سيكون لها شأن عظيم في توليد الطاقة عبر السيارات التي تسير على الطرقات والتحكم وإدارة الحركة المرورية وتوفير بيئة أمنة لمستخدمي الطرق.

وتستعرض الجهات المعنية بالسلامة المرورية مثل وزارة الشؤون البلدية ووزارة النقل والخدمات اللوجستية والإدارة العامة للمرور وهيئة النقل والطرق خلال مشاركتها في المعرض وكمتحدثين الى عرض أبرز المبادرات والمشروعات التي تنفذها في مجال تطبيقات واستخدامات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في تحسين الحركة والسلامة المرورية والرؤية المستقبلية .

و للتسجيل و المشاركة في الملتقى والمعرض الدولي للسلامة المرورية ولمعرفة المزيد من المعلومات ، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني للملتقى التالي:

https://trafficsafetyforum.com/ar