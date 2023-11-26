شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني يوضح موعد بداية موسم المربعانية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، أن بداية موسم المربعانية يوافق 7 ديسمبر البداية الفعلية للشتاء .

وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:” أن بداية الشبط 1444/7/3هـ 15 يناير موسم الصقيع اذا ما هبت رياح أصلها قطبي اوسيبيري”، لافتًا أن بداية العقارب 1444/7/29هـ 10فبراير .

وكان محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، أكد في وقتٍ سابق اليوم أن هناك 4 أيام متبقية على دخول فصل الشتاء .