شكرا لمتابعة خبر عن شكاوى من أهالي قرى المظيلف بالقنفذة من هجوم القرود .. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - رفع العديد من أهالي قرية النيلة بالأحسبة والقرى المجاورة لها والتابعة لمركز المظيلف بالقنفذة بمنطقة مكة المكرمة، شكاوى من هجوم القرود المتكرر على القرية والقرى المجاورة لها وكذلك على المزارع وإفساد المحاصيل الزراعية والعبث بها.

وقال الأهالي، أنه وصل بالقردة الحال إلى التعدي على بعض الممتلكات الخاصة، بل زاد الأمر سوءاً باعتدائها على الأطفال والكبار والمنازل، حتى المدارس الحكومية لم تسلم من هجومهم، وتسببوا في إخافة الطلاب والطالبات وإثارة الهلع.

وأكد عقيل العبدلي ولي أمر أحد الطلاب الذين يدرسون بقرية النيلة، على خوف ابنه وهلعه عندما هاجموه وبقية زملاءه أثناء تأديتهم لأحد حصص التربية الرياضية، كما اشتكى المواطن عبدالله الزهراني، من تضرر مزرعته والمحاصيل الموجودة بها إثر عبث القرود بها.

وأوضح المواطن عوض سلطان، أنهم في معاناة يومية مع هذه القرود حيث تقوم بتسلق جدران المنزل والدخول لفنائه وتخريب محتوياته من أجل البحث عن الطعام والانتقال من بيت إلى بيت عبر أسطح المنازل.

وطالب الأهالي الجهات الحكومية ذات الاختصاص بتوفير حاويات مغطاة بدلاً عن الحاويات المكشوفة أو ما يرونه مناسباً للحد من خطر هذه القرود، وكذلك يطالبون المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بسرعة التدخل ووضع حلول عاجلة لمكافحة عبث هذه الكائنات.