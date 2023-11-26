تراند اليوم : شاهد .. الفراج يفاجئ ضيوفه في البرنامج : يا أنت هلالي أو بكرة يجيك الدور

صحيفة الخليج 365: وجه مقدم برنامج أكشن مع وليد الإعلامي وليد الفراج سؤالا لضيوفه في البرنامج وطلب منهم الإجابة.
وكان سؤال الفراج لضيوفه المحللين الرياضيين "أنت هلالي؟" فكان رد الجميع "لا".
ورد الفراج عليهم قائلا : يا أنت هلالي أو بكرة يجيك الدور.
صحيفة الخليج 365: وجه مقدم برنامج أكشن مع وليد الإعلامي وليد الفراج سؤالا لضيوفه في البرنامج وطلب منهم الإجابة.
وكان سؤال الفراج لضيوفه المحللين الرياضيين "أنت هلالي؟" فكان رد الجميع "لا".
ورد الفراج عليهم قائلا : يا أنت هلالي أو بكرة يجيك الدور.
محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية