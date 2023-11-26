تراند اليوم : شاهد .. الفراج يفاجئ ضيوفه في البرنامج : يا أنت هلالي أو بكرة يجيك الدور

وكان سؤال الفراج لضيوفه المحللين الرياضيين "أنت هلالي؟" فكان رد الجميع "لا".

صحيفة الخليج 365: وجه مقدم برنامج أكشن مع وليد الإعلامي وليد الفراج سؤالا لضيوفه في البرنامج وطلب منهم الإجابة.

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية