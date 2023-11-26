تراند اليوم : شاهد: لحظة عناق طفل إسرائيلي لوالده بعد إطلاق حماس سراحه

ترجمة حصرية: أظهر مقطع فيديو، لحظة عناق طفل إسرائيلي عمره 9 سنوات لوالده بعد إطلاق حماس سراحه.

والتقطت كاميرات التلفزيون الطفل أوهاد موندر وهو يهرع إلى ممر مركز شنايدر الطبي للأطفال في بتاح تكفا بعد أن رأى والده، وفق صحيفة "إكسبريس".

وأظهرت اللقطات أيضا، والدته، كيرين، وجدته، روثي، وقد تم لم شملهم مع أسرتهم بعد أن احتجزتهم حماس لمدة 7 أسابيع.

الجدير بالذكر أن عناصر من حركة حماس سلمت الدفعة الثانية من الرهائن المفرج عنهم إلى الصليب الأحمر، ضمن اتفاق تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل.