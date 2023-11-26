شكرا لقرائتكم خبر عن الطائرة الإغاثية السعودية الـ 20 لدعم غزة تصل مطار العريش والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية بالقرب من معبر رفح البري، الطائرة الإغاثية السعودية الـ 20 لقطاع غزة.

وكانت الطائرة قد غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم الطائرة الإغاثية السعودية الـ 20 متجهة إلى مطار العريش في وقت مبكر من اليوم، والتي ويسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة.

دعم السعودية لأهل غزة

وتحمل الطائرة على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد غذائية وإيوائية وطبية تزن 39 طنًا.

ويأتي ذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

كما يأتي في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود، بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

الطائرات الإغاثية السعودية لدعم غزة

وأمس وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية الطائرة الإغاثية السعودية التاسعة عشر، والتي يسيّرها أيضا مركز الملك سلمان للإغاثة.

وتحمل الطائرة على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد إيوائية وغذائية وطبية، بوزن إجمالي يبلغ 39 طنًا، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.