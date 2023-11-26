هدايا وورود و100% ترحيل للمقررات

يعود الطلاب والطالبات، الأحد، إلى مقاعد الدراسة لإكمال رحلتهم التعليمية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي، وحرصت إدارات مدرسية على تقديم وتوزيع الهدايا على الطلاب والطالبات، وكذلك توزيع الورود في أول يوم دراسي، كما تم ترحيل مقررات الفصل الدراسي الثاني إلى جميع المدارس بنسبة %100، والتأكد من إسناد المعلمين والمعلمات والمشرفين التربويين والمشرفات، ومتابعة إعداد ونشر الجداول المدرسية في نظام نور ومنصة مدرستي، والتأكد من إسناد الطلاب للفصول، وإسناد المدارس للمشرفين التربويين والمشرفات في منصة تميز.

بيئة مدرسية

وأكدت إدارة الإعلام التربوي في الإدارة العامة للتعليم في الأحساء لـ«دوت الخليج»، جاهزية المدارس في المحافظة لاستقبال وبدء الفصل الدراسي الثاني،، كما استعدت المدارس بتهيئة البيئة المدرسية الجاذبة والنظيفة لاستقبال الطلاب والطالبات داخل الفصول الدراسية، فيما تستقبل مدارس منطقة جازان، أكثر من 220 ألف طالب وطالبة بمختلف المراحل الدراسية في أكثر من 1400 مدرسة، إيذانًا للعودة إلى مقاعد الدراسة مع انطلاقة الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي، بالتكامل مع الإدارات المعنية، وفق خطة عمل منظمة، إضافة إلى تنفيذ عدد من برامج التوجيه الطلابي لتقديم الدعم المناسب للطلاب والطالبات، ولأسرهم من الناحية النفسية والاجتماعية والتربوية.

خطط عمل

كشف المدير العام للتعليم بمنطقة جازان، ملهي بن حسن عقدي، عن اعتماد خطط لفرق العمل والدعم والمساندة لمتابعة الانضباط المدرسي، وسير العملية التعليمية، وبرنامج التقويم المدرسي، والتأكد من إسناد المعلمين والمعلمات والمشرفين التربويين والمشرفات، ومتابعة إعداد ونشر الجداول المدرسية في نظام نور ومنصة مدرستي، والتأكد من إسناد الطلاب للفصول، وإسناد المدارس للمشرفين التربويين والمشرفات في منصة تميز، إضافة إلى اعتماد خطة توزيع جميع المناهج الدراسية على الأسابيع الدراسية حسب التقويم الدراسي، واعتماد خطة دعم ومساندة لجميع المدارس لتحقيق مستهدفات التقويم المدرسي بدءًا بالتقويم الذاتي، مؤكدًا أهمية قيام فرق الدعم والمساندة بتذليل الصعوبات والعقبات لمديري ومديرات المدارس، وتقديم الدعم الكامل لهم على مدار الفصل الدراسي.

الأولمبياد الوطني

إلى ذلك، أتاحت منصة «مدرستي» الإلكترونية، التسجيل في الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي، وهي مسابقة وطنية تنافسية لطلاب وطالبات المدارس للمرحلة المتوسطة والثانوية من مختلف مناطق المملكة، حيث يتنافس المتميزون من الطلاب والطالبات على أساس فردي لحل المشكلات وصقل مهاراتهم المعلوماتية التي تتمحور حول اكتشاف مهارات استخدام أجهزة الحاسب الآلي لحل المشكلات، والتي تعتمد على تحليل المشكلات، وتصميم الخوارزميات المستندة إلى التعلم وهيكلة البيانات والبرمجة بتضمين خوارزميات الذكاء الاصطناعي.

أهداف للأولمبياد

1- اكتشاف المتميزين من طلبة المدارس في التفكير الحسابي لتحليل ومعالجة المشكلات البرمجية.

2- تشجيع طلاب المدارس لتطوير مهارة التفكير الحسابي وتصميم الخوارزميات.

3- احتضان الناشئين من الطلبة واستثمار قدراتهم الذهنية في حل المشكلات المعقدة.

4- نشر ثقافة البرمجة التنافسية البناءة والمساهمة في بناء جيل مبدع.

5- بناء وتمكين قدرات وكفاءات الجيل القادم في مجالات التقنية والذكاء الاصطناعي.