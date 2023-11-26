حاصل على أفضل شخصية ريادية عصامية بالسعودية.. قصة تطبيق ازهلها الذي أسسه رائد الأعمال أحمد المحيسني

حقق تطبيق “ازهلها” السعودي، الذي أسسه رجل الأعمال أحمد المحيسني، نجاحًا باهرًا خلال فترة وجيزة، حيث تجاوز كونه مشروعًا تقنيًا ناشئًا، وأصبح منصة رقمية موحدة تربط بين العملاء ومزودي الخدمات في مجال السيارات.

وانتشر التطبيق بشكل واسع تخطى المملكة العربية السعودية، حيث يعمل به عشرات الآلاف من مزودي الخدمة، ويقدم خدماته لأكثر من 3 ملايين عميل نشط.

وحقق التطبيق أرقامًا قياسية، حيث يستقبل 3000 مكالمة في الدقيقة الواحدة، ويدخله لحظيًا 250 ألف عميل نشط.

وقد تم تقييم التطبيق بما يتجاوز الـ 180 مليون ريال سعودي.

وقدم التطبيق خدمات نوعية، بعضها يقدم لأول مرة في العالم، مثل خدمة بيع وشراء السيارات من جميع أنحاء المملكة.

ويعود هذا النجاح إلى الخبرة الواسعة التي يتمتع بها المحيسني في مجال السيارات وصيانتها، والتي امتدت على مدار 14 عامًا. الجدير بالذكر أن المحيسني حصل على العديد من الجوائز، منها: أفضل شخصية ريادية عصامية بالمملكة

أفضل شاب عصامي في المجال التجاري

أفضل شخصية عصامية في المجال التقني

جائزة التميز الشبابي

جائزة المبادرات الاجتماعية

جائزة التوظيف من وزارة العمل 2015

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