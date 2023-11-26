إحالة مقيمين للنيابة العامة نفذا عمليات احتيال مالي تجاوزت 22 مليون ريال

تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة المدينة المنورة من القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية ووافد بتأشيرة زيارة من الجنسية الهندية، بعد أن اتخذا شقة سكنية في المدينة المنورة مقرًا لتنفيذ عمليات احتيال مالي.

وكان المتهمان ينتحلان صفة غير صحيحة، ويبثان إعلانات وهمية في مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف الحصول على بيانات المجني عليهم والدخول إلى حساباتهم البنكية والاستيلاء على أموالهم.

وقد بلغ عدد البلاغات المقدمة في مناطق المملكة ضد المتهمين 146 بلاغًا، وتجاوزت عمليات السحوبات المالية من حسابات ضحاياهم 22 مليون ريال.

وتم إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.