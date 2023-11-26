الصندوق العقاري يزف خبرا سارا لـ مستفيدي سكني

أعلن صندوق التنمية العقارية، اليوم، عن إيداع 970 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وذلك لدعمهم في تكاليف تملّك المسكن الملائم، وتحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان أحد برامج المملكة 2030.
وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق منصور بن ماضي، أن هذا الدعم خُصص لأرباح عقود التمويل العقاري، وأن إجمالي ما أودِع في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحوّل في يونيو 2017 حتى نوفمبر 2023م بلغ نحو 53.9 مليار ريال.
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