"بونو" يتصدر قائمة أكثر حراس المرمى حفاظًا على نظافة الشباك بدوري هذا الموسم

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 26 نوفمبر 2023, 9:05 صباحاً

كشفت شبكة "Sofascore" المتخصصة في أرقام وإحصائيات اللاعبين، عن قائمة أكثر حراس المرمى حفاظًا على نظافة الشباك خلال هذا الموسم من دوري روشن السعودي للمحترفين. وتَصَدر -بحسب الشبكة- المغربي ياسين بونو حارس مرمى الهلال أكثر الحراس حفاظًا على الشباك هذا الموسم، بعدما حافظ على نظافة شباكه في 8 مباريات خلال 12 لقاء. وجاء في المركز الثاني السنغالي إدوارد ميندي حارس الأهلي، بالتساوي مع البرازيلي مارسيلو غروهي حارس مرمى الاتحاد اللذيْن نجح كل منهما في الحفاظ على نظافة الشباك في 6 مباريات خلال 14 مواجهة. وجاء في المركز الثالث البرازيلي مايلسون، حارس مرمى التعاون الذي نجح في الحفاظ على نظافة شباكه في 5 مباريات.

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