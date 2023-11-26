في 30 يومًا.. 7 آلاف جولة رقابية بجدة تسجل 6730 مخالفة بمنشآت تجارية وصحية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 26 نوفمبر 2023, 9:08 صباحاً

نفّذت أمانة محافظة جدة، خلال شهر أكتوبر الماضي، أكثر من 7 آلاف جولة رقابية، على المنشآت التجارية والصحية في نطاق 16 بلدية فرعية. وأكد المتحدث الرسمي لأمانة جدة محمد بن عبيد البقمي، استمرار وتكثيف الجهود الرقابية؛ بهدف رفع نسبة امتثال المنشآت التجارية والصحية، لحفظ أمن وسلامة الغذاء، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان والزوار؛ مبينًا أنه جرى خلال الشهر الماضي زيارة 5.085 منشأة صحية، و2.734 منشأة تجارية، وإغلاق 325 منشأة مخالفة. وأشار "البقمي" إلى أن الجولات الرقابية نتج عنها تسجيل 6730 مخالفة تنوعت ما بين عدم الحصول على الشهادات الصحية أو عدم تجديدها، ومخالفات تتعلق بالاشتراطات الصحية، وسوء الحفظ والتخزين. وقدّمت الأمانة شكرها للمنشآت التي سجلت تقدمًا في مستوى الامتثال، الذي انعكس على جودة خدماتها للمستهلكين، مثمنة إسهام السكان وتعاونهم في تحسين الخدمات من خلال الإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق "بلدي" أو الاتصال عبر المركز الموحد لخدمة البلاغات (940).

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