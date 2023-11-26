انت الان تتابع تنبيه أصفر لحالة أتربة مثارة ورياح وتدنٍ للرؤية على الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - كشف المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، عن حالة وفترة الإنذار الأصفر بمنطقة الرياض، متوقعاً حالة من الأتربة المثارة المصحوبة برياحٍ نشطة وتدنٍ في الرؤية الأفقية "3-5" كم.

وأوضح المركز، أن بداية فترة الإنذار من التاسعة صباح اليوم حتى الخامسة عصراً، بكل من: الدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات.

كانت هذه تفاصيل خبر تنبيه أصفر لحالة أتربة مثارة ورياح وتدنٍ للرؤية على الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.