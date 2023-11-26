"المسند": اليوم تغرب الشمس ولن تشرق إلا في 17 يناير بهذه المنطقة ونطاقها!

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محمد بن مسعود - الدمام - قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند؛ إن اليوم تغرب الشمس، ولن تشرق إلا في 17 يناير أي بعد 53 يوماً؛ وذلك في أقصى شمالي ألاسكا (70 درجة شمالاً).

وأوضح "المسند"؛ عبر حسابه على منصة "إكس"، أن هذه الظاهرة التي يشهدها شمالي أقصى ألاسكا تنسحب على كل ما يشترك معها في الموقع الجغرافي على دائرة عرض 70 درجة شمالاً، والله أعلم.

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