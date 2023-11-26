شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" توقع اتفاقية لتشغيل 3 مدارس للتميّز العلمي في عرعر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شاركت وزارة التعليم في منتدى الحدود الشمالية للاستثمار، الذي نظمته إمارة المنطقة واتحاد الغرف السعودية، في نادي منسوبي وزارة الداخلية بعرعر.

وقال نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار، أ.د.محمد السديري، خلال مشاركته في جلسات المنتدى، إن الوزارة تقدّم تعليماً متميّزاً بشراكة فاعلة مع القطاع الخاص في جميع المراحل والبرامج التعليمية، مشيراً إلى أن أوجه الشراكة تتنوع بين الاستثمار في إنشاء المدارس والتجهيزات المدرسية وكافة الخدمات المساندة واللوجستية.

تشغيل 3 مدارس

وقّعت الوزارة خلال فعاليات المنتدى اتفاقية تعاون مع شركة معادن "وعد الشمال" للفوسفات، لتشغيل 3 مدارس للتميّز العلمي في مدينة عرعر، ومحافظة طريف للبنين والبنات، والتي تستهدف 2200 طالب وطالبة، بتكلفة 120 مليون ريال، على مدى 6 سنوات.

وسلّطت الوزارة الضوء خلال مشاركتها في المنتدى، على الفرص الاستثمارية التي يوفرها قطاع التعليم، مع إبراز مقومات وجاذبية السوق التعليمي في المملكة.