شكرا لقرائتكم خبر عن "الدفاع" تعلن عن وظائف شاغرة عبر التعاقد المباشر.. وهذا رابط التقديم والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الدفاع ممثلةً في قوات الدفاع الجوي عن وظائف شاغرة على برامج التعاقد المباشر للمساندة الفنية.
وطرحت الوزارة الوظائف على برامج التعاقد المباشر للمساندة في المنطقة الوسطى والغربية والشرقية، لافتة إلى أن المؤهلات المطلوبة هي البكالوريوس والدبلوم.This is a Twitter Status ممثلةً في قوات الدفاع الجوي تعلن عن وظائف شاغرة على برامج التعاقد المباشر للمساندة الفنية.
التقديم عبر الرابط:This is a Twitter Status This is a Twitter Status— وزارة الدفاع (@modgovksa)
#وزارة_الدفاع ممثلةً في قوات الدفاع الجوي تعلن عن وظائف شاغرة على برامج التعاقد المباشر للمساندة الفنية.— وزارة الدفاع (@modgovksa) November 26, 2023
التقديم عبر الرابط:https://t.co/M4MWlOCN3C pic.twitter.com/zpWcYHpQoc
وحدد فترة التقديم بين 28 إلى 30 نوفمبر الجاري عبر الرابط التالي https://jobs.mod.gov.sa.